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    The Times: УЕФА введет видеоповторы в ЛЧ с 1/8 финала этого сезона

    Теги Лига чемпионов Лига Европы УЕФА видеоповторы Лига наций УЕФА Футбол

    УЕФА всерьез рассматривает введение видеоповторов в еврокубковых матчах уже в этом сезоне.

    По данным The Times, на заседании оргкомитета организации 3 декабря будет принято решение о введении видеоповторов в Лиге чемпионов с февраля, когда стартует 1/8 финала. 

    Система VAR также будет использоваться в финальном турнире Лиги наций, который пройдет в июне в Португалии.

    Что касается Лиги Европы, здесь видеоповторы, как и планировалось, введут лишь со следующего сезона. При этом существует вариант, что их могут использовать в финале ЛЕ.

    Президент УЕФА намекнул, что видеоповторы в ЛЧ могут ввести уже в этом сезоне

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