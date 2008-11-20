The Times: УЕФА введет видеоповторы в ЛЧ с 1/8 финала этого сезона

УЕФА всерьез рассматривает введение видеоповторов в еврокубковых матчах уже в этом сезоне.

По данным The Times, на заседании оргкомитета организации 3 декабря будет принято решение о введении видеоповторов в Лиге чемпионов с февраля, когда стартует 1/8 финала.

Система VAR также будет использоваться в финальном турнире Лиги наций, который пройдет в июне в Португалии.

Что касается , здесь видеоповторы, как и планировалось, введут лишь со следующего сезона. При этом существует вариант, что их могут использовать в финале ЛЕ.

Президент УЕФА намекнул, что видеоповторы в ЛЧ могут ввести уже в этом сезоне