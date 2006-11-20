НХЛ. Хичкок заменил Маклеллана в «Эдмонтоне». Весной он завершил тренерскую карьеру

Кен Хичкок вернулся к тренерской работе и возглавил .

На этом посту 66-летний специалист заменил .

В прошедшем сезоне Хичкок работал в «Далласе» и не вывел команду в плей-офф. После этого он покинул клуб и завершил тренерскую карьеру.

51-летний Маклеллан начал тренировать «Ойлерс» в 2015 году. Под его руководством команда дважды не попала в плей-офф и один раз вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде.

На данный момент «Эдмонтон» занимает 12-е место в таблице Западной конференции