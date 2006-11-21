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    Черчесов о Чалове: «Мы даем ему время обжиться. Потом будет выходить на матчи»

    Теги ЦСКА Станислав Черчесов Сборная России по футболу Сборная Швеции по футболу Федор Чалов Лига наций УЕФА Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций против Швеции (0:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Почему не дали время Чалову? Все форварды поиграли.

    – Он молодой игрок, который потихоньку обживается в коллективе. Мы ему даем время сначала обжиться. Потом он будет выходить на матчи.

    – За счет чего должны были отыгрываться? Складывалось впечатление, что были только навесы на Дзюбу, а выиграть верх у Гранквиста невозможно.

    – В первом тайме Полоз неслучайно играл. Мы рассчитывали, что шведы пойдут в атаку сначала, потому что они играли три дня назад, а силы небезграничны. Мы хотели выходить в быстрые атаки, это не получилось. 0:1 ни о чем не говорило, мы не хотели раскрываться. Второй тайм удался нам лучше.

    Если бы было 0:1 до 70 минут, любой гол мог решить все в нашу сторону. Дзюба умеет цепляться за мяч, мы это знаем. У шведов почти нет пространства между линиями, они играют компактно. С этим столкнулись не только мы. Понимаете, когда оставалось 10-15 минут, мы начали играть в навал.

    – Обидное поражение.

    – Оно не обидное. Заслуженное. Шведы играли качественней. У нас был шанс первый, у Ионова. Если брать игру в целом, то все по делу. Мы не были до конца сбалансированы, это факт.

    – Успешный год?

    – Год еще идет. Если год сборной брать, то были хорошие ЧМ и Лига наций. У нас столько же очков, сколько у шведов, им повезло больше. Все матчи провели на достаточно хорошем уровне, хотели выйти в лигу А.

    Главное, чтобы меня сейчас правильно поняли. Против такой команды, как Германия, и такой хорошей домашней команды, как Швеция, играть без подготовки тяжело. Тем более у нас не было семерых-восьмерых игроков, у шведов все игроки тут были с самого начала, – отметил Черчесов.

    Федор Чалов – лучший бомбардир РПЛ с 9 мячами. В матчах с Германией (0:3) и Швецией (0:2) он был включен в заявку, но обе игры провел в запасе и на поле не вышел.

    Россия не вышла в лучший дивизион Лиги наций. Какие расклады дальше?

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