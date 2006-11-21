Черчесов о Чалове: «Мы даем ему время обжиться. Потом будет выходить на матчи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций против Швеции (0:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Почему не дали время Чалову? Все форварды поиграли.

– Он молодой игрок, который потихоньку обживается в коллективе. Мы ему даем время сначала обжиться. Потом он будет выходить на матчи.

– За счет чего должны были отыгрываться? Складывалось впечатление, что были только навесы на Дзюбу, а выиграть верх у Гранквиста невозможно.

– В первом тайме Полоз неслучайно играл. Мы рассчитывали, что шведы пойдут в атаку сначала, потому что они играли три дня назад, а силы небезграничны. Мы хотели выходить в быстрые атаки, это не получилось. 0:1 ни о чем не говорило, мы не хотели раскрываться. Второй тайм удался нам лучше.

Если бы было 0:1 до 70 минут, любой гол мог решить все в нашу сторону. Дзюба умеет цепляться за мяч, мы это знаем. У шведов почти нет пространства между линиями, они играют компактно. С этим столкнулись не только мы. Понимаете, когда оставалось 10-15 минут, мы начали играть в навал.

– Обидное поражение.

– Оно не обидное. Заслуженное. Шведы играли качественней. У нас был шанс первый, у Ионова. Если брать игру в целом, то все по делу. Мы не были до конца сбалансированы, это факт.

– Успешный год?

– Год еще идет. Если год сборной брать, то были хорошие ЧМ и Лига наций. У нас столько же очков, сколько у шведов, им повезло больше. Все матчи провели на достаточно хорошем уровне, хотели выйти в лигу А.

Главное, чтобы меня сейчас правильно поняли. Против такой команды, как Германия, и такой хорошей домашней команды, как Швеция, играть без подготовки тяжело. Тем более у нас не было семерых-восьмерых игроков, у шведов все игроки тут были с самого начала, – отметил Черчесов.

Федор Чалов – лучший бомбардир РПЛ с 9 мячами. В матчах с Германией (0:3) и Швецией (0:2) он был включен в заявку, но обе игры провел в запасе и на поле не вышел.

Россия не вышла в лучший дивизион Лиги наций. Какие расклады дальше?