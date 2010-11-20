Загитова, Большунов и Дацюк претендуют на звание спортсменов года по версии Минспорта, Черчесов и Вяльбе – на звание тренера года

Министерство спорта России объявило номинантов на получение Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта» Минспорт России ежегодно организует церемонию награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта», – говорится в пресс-релизе на сайте Минспорта.

На звание «спортсмен года» претендуют капитан олимпийской сборной России по хоккею , чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков, а также четырехкратный призер Игр-2018 в лыжных гонках .

В номинацию «спортсменка года» попали олимпийская чемпионка по фигурному катанию , победительница Рио-2016 и четырехкратная чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова и трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

Тренером года могут стать главный тренер лыжников Елена Вяльбе, главный тренер сборной России по футболу и Геннадий Габрилян – тренер двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.