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    «Реал» хочет купить 20-летнего бразильского вингера Педриньо

    Теги Коринтианс высшая лига Бразилия Реал Мадрид Роналдо Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Флорентино Перес Педриньо Делмино Футбол

    «Реал» продолжает скаутскую работу на бразильском рынке и ведет поиски молодых талантливых футболистов.

    В сферу интересов мадридского клуба попал 20-летний атакующий полузащитник «Коринтианс» Педриньо Делмино.

    Руководство мадридцев хочет согласовать трансфер футболиста, который преимущественно играет справа в атаке, но также может закрыть позицию левого вингера и атакующего хавбека, уже в январе.

    В текущем сезоне Педриньо провел 32 матча в чемпионате Бразилии и еще шесть раз появлялся на поле в Кубке Либертадорес.

    Стороны ведут переговоры. На прошлой неделе «Коринтианс» опубликовал совместное фото президента клуба Андреса Санчеса вместе с президентом «Реала» Флорентино Пересом и владельцем «Вальядолида» Роналдо.

    В контракте Педриньо прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. Есть вероятность, что «Реал» подпишет игрока и отдаст его в аренду в «Вальядолид» для получения игровой практики.

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