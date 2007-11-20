Товарищеские матчи. Италия играет с США, Бразилия – с Камеруном, Франция против Уругвая

Сегодня пройдут товарищеские матчи сборных.
Турция играет с Украиной, Бразилия – с Камеруном, Италия встретится с США, Франция – с Уругваем, Аргентина примет Мексику.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.00, «Stade du 7 Novembre, Rades»
- Гол:
- 0:1 – 41 Эн-Несири.
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Тунис –
Бен-Мустафа, Мерья, Хаддади, Наггез (Матлути, 90), Бен-Юссеф, Кауи (Срарфи, 56), Сасси (Chaouat, 65), Слити (Дрэгер, 78), Бен-Мохамед (Каруи, 90), Хазри, Скири (Бедуи, 72).
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Марокко –
Мохамеди, Фажр, Эль-Хаджам, Бенатия (да Кошта, 46), Буфаль (Эль-Ахмади, 88), Дирар (Хакими, 69), Саисс, Аит-Беннассер, Амрабат (Мазрауи, 85), Эн-Несири, Хафиди (Азару, 46).
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.00, «Мозес Мабида»
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ЮАР –
Кит (Уильямс, 46), Мфалеле (Мкхизе, 57), Маэла, Мадиша (Мкхванази, 46), Хлацвайо, Мабунда (Макаринге, 46), Мокуна, Мотиба (Ндлову, 46), Тау, Пуле, Мабоэ (Сереро, 65).
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Парагвай –
Сильва, Алонсо, Вальдес, Бальбуэна, Альдерете (Ортис, 46), Ортис, Рохас (Ромеро, 78), Альмирон, Домингес (Вильяльба, 65), Сантандер (Санабрия, 46), Гонсалес.
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.30, «Antalya 100.yil Stadyumu»
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Турция –
Болат, Сеюнджю, Айхан (Эрсой, 54), Байрам, Мюльдюр (Демирал, 85), Кахведжи (Кара, 89), Йокушлу, Малли (Топал, 74), Озъякуп (Гюрлер, 46), Ундер, Унал (Тосун, 46).
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Украина –
Лунин, Миколенко, Матвиенко, Пластун, Цыганков (Швед, 77), Зинченко, Коноплянка (Болбат, 64), Шапаренко (Малиновский, 46), Коваленко (Борячук, 85), Макаренко (Буяльский, 83), Караваев.
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.00, «Ружди Бижута»
- Гол:
- 1:0 – 58, пенальти Балай.
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Албания –
Бериша, Весели, Маврай, Исмайли, Хюсай, Лиля (Мемушай, 59), Баша, Джака, Грезда, Балай, Узуни.
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Уэльс –
Уорд, Гантер, Лоуренс, Локьер, Робертс, Кинг, Аллен (Рэмзи, 56), Брукс (Бэйл, 59), Джеймс (Вудберн, 56), Уилсон, Воукс.
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.30, «Стэдиум МК»
- Гол:
- 1:0 – 45 Ришарлисон.
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Бразилия –
Эдерсон, Маркиньос, Алекс Сандро, Данило, Пабло, Аллан, Артур, Паулиньо, Виллиан, Неймар (Ришарлисон, 8), Фирмино.
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Камерун –
Онана, Кана-Бийик, Банана, Бонг, Манджек, Фюш, Сутчин-Джум, Кунде, Шупо-Мотинг, Токо-Экамби, Баокен.
- Предупреждение:
- Манджек (19).
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.45, «Кристал Арена»
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Италия –
Сиригу, Ачерби, Эмерсон, Де Шильо, Бонуччи, Верратти, Сенси, Кьеза, Барелла, Берарди, Лазанья.
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США –
Хорват, Картер-Викерс, Циммерман, Мур, Лонг, Пулишич, Дельгадо, Акоста, Адамс, Кэннон, Сарджент.
- Предупреждение:
- Де Шильо (19).
- Дата проведения
- 20 ноября, 23.00, «Стад де Франс»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Мальвинас Архентинас»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.15, «Эстадио Мунисипаль Херман Беккер»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.30, «Estadio de la Universidad Nacional San Agustin»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Estadio Rommel Fern?ndez Guti?rrez»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.