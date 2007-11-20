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    Товарищеские матчи. Италия играет с США, Бразилия – с Камеруном, Франция против Уругвая

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    Сегодня пройдут товарищеские матчи сборных.

    Турция играет с Украиной, Бразилия – с Камеруном, Италия встретится с США, Франция – с Уругваем, Аргентина примет Мексику.

    Товарищеские матчи

    Тунис – Марокко 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    20 ноября, 20.00, «Stade du 7 Novembre, Rades»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 41 Эн-Несири.
    ТунисБен-Мустафа, Мерья, Хаддади, Наггез (Матлути, 90), Бен-Юссеф, Кауи (Срарфи, 56), Сасси (Chaouat, 65), Слити (Дрэгер, 78), Бен-Мохамед (Каруи, 90), Хазри, Скири (Бедуи, 72).
    МароккоМохамеди, Фажр, Эль-Хаджам, Бенатия (да Кошта, 46), Буфаль (Эль-Ахмади, 88), Дирар (Хакими, 69), Саисс, Аит-Беннассер, Амрабат (Мазрауи, 85), Эн-Несири, Хафиди (Азару, 46).
    Предупреждения:
    Амрабат (57), Хазри (86).

     

    ЮАР – Парагвай 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    20 ноября, 20.00, «Мозес Мабида»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 32 Сантандер, 1:1 – 90 Тау.
    ЮАРКит (Уильямс, 46), Мфалеле (Мкхизе, 57), Маэла, Мадиша (Мкхванази, 46), Хлацвайо, Мабунда (Макаринге, 46), Мокуна, Мотиба (Ндлову, 46), Тау, Пуле, Мабоэ (Сереро, 65).
    ПарагвайСильва, Алонсо, Вальдес, Бальбуэна, Альдерете (Ортис, 46), Ортис, Рохас (Ромеро, 78), Альмирон, Домингес (Вильяльба, 65), Сантандер (Санабрия, 46), Гонсалес.
    Предупреждения:
    Ортис (55), Альмирон (85).

     

    Турция – Украина 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    20 ноября, 20.30, «Antalya 100.yil Stadyumu»
    Онлайн матча
    ТурцияБолат, Сеюнджю, Айхан (Эрсой, 54), Байрам, Мюльдюр (Демирал, 85), Кахведжи (Кара, 89), Йокушлу, Малли (Топал, 74), Озъякуп (Гюрлер, 46), Ундер, Унал (Тосун, 46).
    УкраинаЛунин, Миколенко, Матвиенко, Пластун, Цыганков (Швед, 77), Зинченко, Коноплянка (Болбат, 64), Шапаренко (Малиновский, 46), Коваленко (Борячук, 85), Макаренко (Буяльский, 83), Караваев.
    Предупреждения:
    Шапаренко (36), Кахведжи (48), Байрам (62), Швед (88).

     

    Албания – Уэльс 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    20 ноября, 22.00, «Ружди Бижута»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 58, пенальти Балай.
    АлбанияБериша, Весели, Маврай, Исмайли, Хюсай, Лиля (Мемушай, 59), Баша, Джака, Грезда, Балай, Узуни.
    УэльсУорд, Гантер, Лоуренс, Локьер, Робертс, Кинг, Аллен (Рэмзи, 56), Брукс (Бэйл, 59), Джеймс (Вудберн, 56), Уилсон, Воукс.
    Предупреждения:
    Лиля (30), Джака (36), Кинг (43), Гантер (52), Уилсон (58).

     

    Бразилия – Камерун 1:0 (перерыв)
    Дата проведения
    20 ноября, 22.30, «Стэдиум МК»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 45 Ришарлисон.
    БразилияЭдерсон, Маркиньос, Алекс Сандро, Данило, Пабло, Аллан, Артур, Паулиньо, Виллиан, Неймар (Ришарлисон, 8), Фирмино.
    КамерунОнана, Кана-Бийик, Банана, Бонг, Манджек, Фюш, Сутчин-Джум, Кунде, Шупо-Мотинг, Токо-Экамби, Баокен.
    Предупреждение:
    Манджек (19).

     

    Италия – США 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    20 ноября, 22.45, «Кристал Арена»
    Онлайн матча
    ИталияСиригу, Ачерби, Эмерсон, Де Шильо, Бонуччи, Верратти, Сенси, Кьеза, Барелла, Берарди, Лазанья.
    СШАХорват, Картер-Викерс, Циммерман, Мур, Лонг, Пулишич, Дельгадо, Акоста, Адамс, Кэннон, Сарджент.
    Предупреждение:
    Де Шильо (19).

     

    Франция – Уругвай 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    20 ноября, 23.00, «Стад де Франс»
    Онлайн матча
    ФранцияЛьорис, Рами, Менди, Павар, Сако, Канте, Ндомбеле, Матюиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.
    УругвайКампанья, Касерес, Мендес, Суарес, Весино, Лаксальт, Торрейра, Вальверде, Бентанкур, Суарес, Кавани.

     

    Аргентина – Мексика
    Дата проведения
    21 ноября, 03.00, «Мальвинас Архентинас»
    Онлайн матча

     

    Чили – Гондурас
    Дата проведения
    21 ноября, 03.15, «Эстадио Мунисипаль Херман Беккер»
    Онлайн матча

     

    Перу – Коста-Рика
    Дата проведения
    21 ноября, 03.30, «Estadio de la Universidad Nacional San Agustin»
    Онлайн матча

     

    Панама – Эквадор
    Дата проведения
    21 ноября, 04.00, «Estadio Rommel Fern?ndez Guti?rrez»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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