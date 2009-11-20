«Зенит» может обменять Оздоева в «Рубин» на Коновалова

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может вернуться в «Рубин».

По информации сайта Nevasport.ru, «Зенит» может обменять его на хавбека Игоря Коновалова. 22-летний футболист рассматривается петербуржцами в качестве потенциальной замены Леандро Паредесу, к которому есть интерес из Европы. Ранее уже сообщалось, что Коновалов может оказаться в Санкт-Петербурге.

Оздоев не против вернуться в «Рубин». Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать его этой зимой, а интерес к нему проявляют команды из Турции, Бельгии и Голландии.

Подробную статистику Оздоева можно изучить здесь, Коновалова – здесь.