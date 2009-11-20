Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» может обменять Оздоева в «Рубин» на Коновалова

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Магомед Оздоев Игорь Коновалов Футбол

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может вернуться в «Рубин».

    По информации сайта Nevasport.ru, «Зенит» может обменять его на хавбека Игоря Коновалова. 22-летний футболист рассматривается петербуржцами в качестве потенциальной замены Леандро Паредесу, к которому есть интерес из Европы. Ранее уже сообщалось, что Коновалов может оказаться в Санкт-Петербурге.

    Оздоев не против вернуться в «Рубин». Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать его этой зимой, а интерес к нему проявляют команды из Турции, Бельгии и Голландии.

    Подробную статистику Оздоева можно изучить здесь, Коновалова – здесь.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться