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    Жена Мамаева представила толстовки в поддержку мужа с принтом MMAmaev & Kokorin

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия фото Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар стиль Кокорин и Мамаев Футбол

    Супруга футболиста Павла Мамаева Алана показала толстовку, которую планирует продавать в поддержку мужа. 

    На толстовке надпись с фамилией спортсмена стилизована под аббревиатуру боев без правил MMA.

    «С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – сделала репост Мамаева с аккаунта разработчика одежды.

    На саму толстовку нанесен принт MMAmaev & Kokorin, в букве «O» изображен стул. 

    Стоимость составляет 6000 рублей. 

    «Пишем «Free Mamaev» и из какого вы города». Алана Мамаева запустила кампанию в поддержку мужа

     
     
     
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    #Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие,мы за справедливый суд» бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон – этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков ...

    Публикация от Аlana👓 (@alana_mamaeva)

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