Жена Мамаева представила толстовки в поддержку мужа с принтом MMAmaev & Kokorin

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана показала толстовку, которую планирует продавать в поддержку мужа.

На толстовке надпись с фамилией спортсмена стилизована под аббревиатуру боев без правил MMA.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – сделала репост Мамаева с аккаунта разработчика одежды.

На саму толстовку нанесен принт MMAmaev & Kokorin, в букве «O» изображен стул.

Стоимость составляет 6000 рублей.

«Пишем «Free Mamaev» и из какого вы города». Алана Мамаева запустила кампанию в поддержку мужа