Жена Мамаева представила толстовки в поддержку мужа с принтом MMAmaev & Kokorin

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана показала толстовку, которую планирует продавать в поддержку мужа.
На толстовке надпись с фамилией спортсмена стилизована под аббревиатуру боев без правил MMA.
«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – сделала репост Мамаева с аккаунта разработчика одежды.
На саму толстовку нанесен принт MMAmaev & Kokorin, в букве «O» изображен стул.
Стоимость составляет 6000 рублей.
«Пишем «Free Mamaev» и из какого вы города». Алана Мамаева запустила кампанию в поддержку мужа
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#Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие,мы за справедливый суд» бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон – этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков ...