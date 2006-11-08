Лига Европы. «Спартак» примет «Рейнджерс», «Краснодар» против «Стандарда», «Зенит» в гостях у «Бордо»

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» принимает «Рейнджерс» (0:0), «Краснодар» – «Стандарду», а «Зенит» в гостях сыграет с «Бордо».
Лига Европы
4-й тур
Группа G
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.55, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.55, «Альянц-Штадион»
Группа J
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.55, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.55, «Spor Toto Akhisar Belediye Stadi»
Группа С
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Стад де Бордо»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Синот-Тип Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.