Лига Европы. «Спартак» примет «Рейнджерс», «Краснодар» против «Стандарда», «Зенит» в гостях у «Бордо»

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы принимает «Рейнджерс» (0:0), «Краснодар» – «Стандарду», а «Зенит» в гостях сыграет с «Бордо».

Лига Европы

4-й тур

Группа G

Группа J

Группа С

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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