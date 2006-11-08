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    Лига Европы. «Спартак» примет «Рейнджерс», «Краснодар» против «Стандарда», «Зенит» в гостях у «Бордо»

    Теги Спартак Зенит Бордо Рейнджерс Севилья Вильярреал Славия Прага Стандард Рапид Вена Лига Европы Копенгаген результаты Краснодар Акхисар Беледие Футбол

    В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» принимает «Рейнджерс» (0:0), «Краснодар» – «Стандарду», а «Зенит» в гостях сыграет с «Бордо».

    Лига Европы

    4-й тур

    Группа G

    Спартак Россия – Рейнджерс Шотландия
    Дата проведения
    8 ноября, 20.55, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Рапид Вена Австрия – Вильярреал Испания
    Дата проведения
    8 ноября, 20.55, «Альянц-Штадион»
    превью матча онлайн статистика

    Группа J

    Краснодар Россия – Стандард Бельгия
    Дата проведения
    8 ноября, 20.55, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика

    Акхисар Беледие Турция – Севилья Испания
    Дата проведения
    8 ноября, 20.55, «Spor Toto Akhisar Belediye Stadi»
    превью матча онлайн статистика

    Группа С

    Бордо Франция – Зенит Россия
    Дата проведения
    8 ноября, 23.00, «Стад де Бордо»
    превью матча онлайн статистика

    Славия Чехия – Копенгаген Дания
    Дата проведения
    8 ноября, 23.00, «Синот-Тип Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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