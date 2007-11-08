Жозе Моуринью: «Мой жест – не оскорбление. Я просто хотел услышать, будут ли фанаты «Ювентуса» кричать что-то снова»

Главный тренер Жозе Моуринью объяснил свой жест после волевой победы над «Ювентусом» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

После финального свистка в Турине португалец демонстративно обратился к фанатам , приложив руку к уху. защитник хозяев Леонардо Бонуччи сделал тренеру замечание, но тот не стал выяснять отношения и ушел с поля.

«Этот жест – не оскорбление. Я просто хотел услышать, будут ли они кричать что-то снова.

Очевидно, что, работая в клубе вроде «МЮ», я должен забывать свое прошлое, особенно во время матча. Я не думаю на протяжении 90 минут о том, что был тренером «Интера», «Реала» или «Челси». В эти 90 минут я представляю .

Но они, другие, не забыли, кем я был. Конечно, я выполняю свою работу, и моя работа – победа над «Ювентусом», и я так рад этому, потому что мы выиграли у суперкоманды. Я приехал сюда как профессионал и очень уважаю фантастическую команду.

Они хотят и могут выиграть все трофеи, а у нас в команде многие футболисты не играли в таких больших матчах», – сказал Моуринью.

Напомним, Моуринью тренировал «Интер» два года (2008-10) и выиграл два чемпионства, а в четырех матчах с «Юве» дважды победил при одной ничьей и одном поражении. В последнем сезоне он сделал требл с миланцами. Туринцы никогда не выигрывали три главных трофея.

После игры в Манчестере фанаты «Ювентуса» пели «Моуринью – сукин сын». Жозе показал им три пальца, намекнув как раз на требл с «Интером».

Моуринью потроллил фанатов «Юве» – говорит, это ответ на оскорбления