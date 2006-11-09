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    Рауль Рианчо: «Больше никогда не стану помощником главного тренера. Если только Гвардиола не позовет»

    Теги Спартак Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы Рауль Рианчо Футбол

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после победы в матче 4-го туре группового этапа Лиги Европы над «Рейнджерс» (4:3)  рассказал, каким видит будущее для себя.

    «На данный момент я работаю в клубе, жертвую себя полностью ради этого клуба во всех аспектах. В том числе в тех, которые вам известны. Сейчас все зависит от клуба – что они мне скажут.

    Буду ли я продолжать или соберу чемоданы и поеду домой? Я хочу остаться. Дам вам эксклюзивный ответ: я больше никогда не стану помощником. Я 35 лет отработал помощником. В тех командах, где я работал, 4 сезона я играл в Лиге чемпионов и 4 - в Лиге Европы. У меня есть опыт в этом. Но сейчас я – исполняющий обязанности.

    Никогда не хотел быть главным тренером. И все главные, с кем я работал, уважали меня как равного себе. Всегда, независимо от того, с кем я работал, я говорил только то, что думаю и вижу на поле. Нравилось им это или нет. Сейчас, раз так сложилось, я продолжу работать главным тренером – не вернусь к статусу помощника. Не знаю, в каком клубе и в какой стране это будет. Разве только если Гвардиола не позовет – с ним я готов работать помощником!» - сказал Рианчо.

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