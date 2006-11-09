Рауль Рианчо: «Больше никогда не стану помощником главного тренера. Если только Гвардиола не позовет»

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо после победы в матче 4-го туре группового этапа Лиги Европы над (4:3) рассказал, каким видит будущее для себя.

«На данный момент я работаю в клубе, жертвую себя полностью ради этого клуба во всех аспектах. В том числе в тех, которые вам известны. Сейчас все зависит от клуба – что они мне скажут.

Буду ли я продолжать или соберу чемоданы и поеду домой? Я хочу остаться. Дам вам эксклюзивный ответ: я больше никогда не стану помощником. Я 35 лет отработал помощником. В тех командах, где я работал, 4 сезона я играл в Лиге чемпионов и 4 - в . У меня есть опыт в этом. Но сейчас я – исполняющий обязанности.

Никогда не хотел быть главным тренером. И все главные, с кем я работал, уважали меня как равного себе. Всегда, независимо от того, с кем я работал, я говорил только то, что думаю и вижу на поле. Нравилось им это или нет. Сейчас, раз так сложилось, я продолжу работать главным тренером – не вернусь к статусу помощника. Не знаю, в каком клубе и в какой стране это будет. Разве только если Гвардиола не позовет – с ним я готов работать помощником!» - сказал Рианчо.