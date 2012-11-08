У Марио Фернандеса сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица, у Облякова – закрытый перелом кисти

ЦСКА сообщил о характере травм защитника Марио Фернандеса и хавбека Ивана Облякова после матча Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).
На 9-й минуте Фернандес в единоборстве с Александаром Коларовым получил удар коленом по затылку и покинул поле на носилках. 20-летний Обляков отыграл весь матч.
«Медицинское обследование, проведенное сразу после матча ЦСКА – «Рома», выявило у Марио Фернандеса сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрения на перелом скулы и носа, к счастью, не подтвердились.
У полузащитника армейцев Ивана Облякова диагностирован закрытый косой перелом 4-й пястной кости правой кисти», – говорится в заявлении клуба.
Фернандес получил страшный удар в затылок. Это уже пятая травма головы для Марио