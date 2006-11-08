Каррера в аэропорту оставил автограф на шарфе фаната «Спартака» с надписью «Федун гондон»

Болельщики провожают бывшего главного тренера команды Массимо Карреру в аэропорту «Шереметьево».

Итальянец, сегодня улетающий домой в Милан, получил подарок от фанатов и оставил им на память автографы.

Как сообщает автор Sports.ru Глеб Чернявский, болельщики приехали к тренеру с красно-белыми шарфами с надписью «Федун гондон».

По информации телеграм-канала «Мог бы дома сидеть», на одном из таких шарфов Каррера оставил автограф.

Напомним, что фанаты московского клуба после увольнения Карреры использовали кричалку со словом «гондон» в адрес капитана команды Дениса Глушакова, который, по их мнению, причастен к уходу тренера.

Фото: твиттер Глеба Чернявского / телеграм-канал «Мог бы дома сидеть»