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    Каррера в аэропорту оставил автограф на шарфе фаната «Спартака» с надписью «Федун гондон»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Футбол

    Болельщики «Спартака» провожают бывшего главного тренера команды Массимо Карреру в аэропорту «Шереметьево».

    Итальянец, сегодня улетающий домой в Милан, получил подарок от фанатов и оставил им на память автографы.

    Как сообщает автор Sports.ru Глеб Чернявский, болельщики «Спартака» приехали к тренеру с красно-белыми шарфами с надписью «Федун гондон».

    По информации телеграм-канала «Мог бы дома сидеть», на одном из таких шарфов Каррера оставил автограф.

    Напомним, что фанаты московского клуба после увольнения Карреры использовали кричалку со словом «гондон» в адрес капитана команды Дениса Глушакова, который, по их мнению, причастен к уходу тренера.

    Фото: твиттер Глеба Чернявского / телеграм-канал «Мог бы дома сидеть»

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