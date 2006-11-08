Каррера в аэропорту оставил автограф на шарфе фаната «Спартака» с надписью «Федун гондон»

Болельщики «Спартака» провожают бывшего главного тренера команды Массимо Карреру в аэропорту «Шереметьево».
Итальянец, сегодня улетающий домой в Милан, получил подарок от фанатов и оставил им на память автографы.
Как сообщает автор Sports.ru Глеб Чернявский, болельщики «Спартака» приехали к тренеру с красно-белыми шарфами с надписью «Федун гондон».
По информации телеграм-канала «Мог бы дома сидеть», на одном из таких шарфов Каррера оставил автограф.
Напомним, что фанаты московского клуба после увольнения Карреры использовали кричалку со словом «гондон» в адрес капитана команды Дениса Глушакова, который, по их мнению, причастен к уходу тренера.
Фото: твиттер Глеба Чернявского / телеграм-канал «Мог бы дома сидеть»