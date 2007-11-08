«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом» – 2:1

«Краснодар» обыграл «Стандард» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.55, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 0:1 – 19 Карсела-Гонсалес, 1:1 – 79 Сулейманов, 2:1 – 82 Вандерсон.
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Куэва (Перейра, 46), Каборе (Сулейманов, 73), Классон (Игнатьев, 66), Газинский, Вандерсон, Ари.
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Стандард –
Очоа, Люиндама, Лайфис, Фэ, Ванхойсден, Дженепо (Са, 89), Цимирот, Карсела-Гонсалес, Марин (Мпоку, 89), Лестьенн (Бастьен, 83), Эмон.