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    «Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом» – 2:1

    Теги Стандард Лига Европы Краснодар Футбол

    «Краснодар» обыграл «Стандард» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Краснодар Россия – Стандард Бельгия 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    8 ноября, 20.55, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 19 Карсела-Гонсалес, 1:1 – 79 Сулейманов, 2:1 – 82 Вандерсон.
    КраснодарСафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Куэва (Перейра, 46), Каборе (Сулейманов, 73), Классон (Игнатьев, 66), Газинский, Вандерсон, Ари.
    СтандардОчоа, Люиндама, Лайфис, Фэ, Ванхойсден, Дженепо (Са, 89), Цимирот, Карсела-Гонсалес, Марин (Мпоку, 89), Лестьенн (Бастьен, 83), Эмон.
    Предупреждения:
    Мартынович (14), Перейра (57), Каборе (72), Газинский (73), Вандерсон (82), Эмон (90).

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