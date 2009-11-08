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    Трехкратный чемпион Олимпиады по боксу арестован по обвинению в изнасиловании подростка

    Теги происшествия Феликс Савон бокс Бокс/MMA/UFC

    Трехкратный чемпион Олимпиады кубинец Феликс Савон арестован по обвинению в изнасиловании 12-летнего подростка.

    Портал Boxing Scene со ссылкой на кубинские издания сообщил, что Савона не впервые обвинили в насилии над несовершеннолетними, но его покрывало правительство.

    Феликс Сафон – один из трех боксеров, трижды бравших золото Олимпиады. Такого же результата добились венгр Ласло Папп и кубинец Теофило Стивенсон.

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