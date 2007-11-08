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    Football Leaks: «ПСЖ» не брал в академию чернокожих игроков из Африки, поскольку не был уверен в их возрасте

    Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция детский футбол Football Leaks Янн Гбоо Футбол

    Football Leaks опубликовал материал о дискриминации по расовому признаку в молодежной академии «ПСЖ».

    Политика парижан была направлена на то, чтобы не брать в академию чернокожих игроков африканского происхождения. Она действовала с 2013 года до нынешней весны.

    Ситуация рассматривается на примере 17-летнего атакующего полузащитника Янна Гбоо, который сейчас выступает за молодежную команду «Ренна» и сборную Франции U-18.

    Скаут «ПСЖ» Серж Фурнье, просматривая Гбоо, поставил ему практически максимальную оценку (2+) и рекомендовал подписать футболиста. Однако парижане отказались от игрока якобы только потому, что он чернокожий.

    Скауты «ПСЖ» в своих отчетах о молодых игроках обязаны были отмечать его происхождение. В частности, Фурнье в отчете о Гбоо указал в соответствующей графе «чернокожий африканец».

    «2+ – лучшая оценка, которую можно было получить, если не считать 1. Но 1 можно было поставить только игроку уровня Мбаппе. Я за свою карьеру не поставил ни одной «единицы».

    «ПСЖ» не хотел, чтобы мы подписывали игроков, родившихся в Африке, потому что никогда нельзя быть уверенным в их возрасте», – рассказал 73-летний Фурнье.

    Вот как семья Мбаппе выбивала деньги из «Монако» и «ПСЖ». Очень много денег

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