Football Leaks: «ПСЖ» не брал в академию чернокожих игроков из Африки, поскольку не был уверен в их возрасте

Football Leaks опубликовал материал о дискриминации по расовому признаку в молодежной академии .

Политика парижан была направлена на то, чтобы не брать в академию чернокожих игроков африканского происхождения. Она действовала с 2013 года до нынешней весны.

Ситуация рассматривается на примере 17-летнего атакующего полузащитника Янна Гбоо, который сейчас выступает за молодежную команду и сборную Франции U-18.

Скаут «ПСЖ» Серж Фурнье, просматривая Гбоо, поставил ему практически максимальную оценку (2+) и рекомендовал подписать футболиста. Однако парижане отказались от игрока якобы только потому, что он чернокожий.

Скауты «ПСЖ» в своих отчетах о молодых игроках обязаны были отмечать его происхождение. В частности, Фурнье в отчете о Гбоо указал в соответствующей графе «чернокожий африканец».

«2+ – лучшая оценка, которую можно было получить, если не считать 1. Но 1 можно было поставить только игроку уровня Мбаппе. Я за свою карьеру не поставил ни одной «единицы».

«ПСЖ» не хотел, чтобы мы подписывали игроков, родившихся в Африке, потому что никогда нельзя быть уверенным в их возрасте», – рассказал 73-летний Фурнье.

Вот как семья Мбаппе выбивала деньги из «Монако» и «ПСЖ». Очень много денег