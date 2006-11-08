«Спартак» обыграл «Рейнджерс», трижды уступая по ходу матча – 4:3

«Спартак» обыграл «Рейнджерс» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (4:3).
Московская команда трижды уступала по ходу игры, но сумела одержать волевую победу. Победный мяч забил Софьян Ханни.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.55, «Открытие Арена»
- Голы:
- 0:1 – 5, автогол Еременко, 1:1 – 22 Мельгарехо, 1:2 – 27 Кандеяш, 2:2 – 35, автогол Голдсон, 2:3 – 41 Миддлтон, 3:3 – 58 Луис Адриано, 4:3 – 59 Ханни.
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Спартак –
Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 71), Еременко (Глушаков, 60), Ханни, Луис Адриано (Зе Луиш, 82).
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Рейнджерс –
Макгрегор, Катич, Фланаган (Холлидей, 82), Тавернье, Голдсон, Кулибали (Грезда, 82), Эджариа (Маколи, 90), Арфилд, Кандеяш, Миддлтон, Морелос.