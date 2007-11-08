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    Следствие по делу Мамаева и Кокорина продлят до 8 февраля. Назначены экспертизы, изучаются новые видеозаписи

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Администрация СИЗО «Бутырка» сократила футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву время посещения спортзала изолятора.

    Сперва игрокам разрешили пять дней в неделю заниматься в спортзале, чтобы футболисты «Зенита» и «Краснодара» могли поддерживать игровую форму.

    Однако на этой неделе Кокорину и Мамаеву им объявили, что время посещение спортзала им сокращено до двух раз в неделю.

    Представители изолятора объяснили данное ограничение тем, что большинство заключенных «Бутырки» желают посещать спортзал, а из-за футболистов другим заключенным якобы перестало хватать времени для этого. Мамаев и Кокорин намерены подать жалобу из-за опасений, что ограничение негативно скажется на их форме.

    В ближайшее время срок следствия по делу Мамаева и Кокорина, истекающий 8 декабря, будет продлен на два месяца – до 8 февраля 2019 года, сообщил источник «Росбалта» в правоохранительных органах. Получены новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые сейчас изучаются.

    Сейчас в рамках расследования назначены экспертизы потерпевшим – водителю Виталию Соловчуку, сотруднику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Они должны точно определить характер и тяжесть травм, полученных мужчинами, пострадавшими от Кокорина и Мамаева.

    Мамаев утверждал, что получил травмы во время драки с Соловчуком, но экспертиза игроку пока не назначена.

    Наш блогер написал письма Кокорину и Мамаеву в «Бутырку». Они ответили

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