Следствие по делу Мамаева и Кокорина продлят до 8 февраля. Назначены экспертизы, изучаются новые видеозаписи

Администрация СИЗО «Бутырка» сократила футболистам и Павлу Мамаеву время посещения спортзала изолятора.

Сперва игрокам разрешили пять дней в неделю заниматься в спортзале, чтобы футболисты и «Краснодара» могли поддерживать игровую форму.

Однако на этой неделе Кокорину и Мамаеву им объявили, что время посещение спортзала им сокращено до двух раз в неделю.

Представители изолятора объяснили данное ограничение тем, что большинство заключенных «Бутырки» желают посещать спортзал, а из-за футболистов другим заключенным якобы перестало хватать времени для этого. Мамаев и Кокорин намерены подать жалобу из-за опасений, что ограничение негативно скажется на их форме.

В ближайшее время срок следствия по делу Мамаева и Кокорина, истекающий 8 декабря, будет продлен на два месяца – до 8 февраля 2019 года, сообщил источник «Росбалта» в правоохранительных органах. Получены новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые сейчас изучаются.

Сейчас в рамках расследования назначены экспертизы потерпевшим – водителю Виталию Соловчуку, сотруднику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Они должны точно определить характер и тяжесть травм, полученных мужчинами, пострадавшими от Кокорина и Мамаева.

Мамаев утверждал, что получил травмы во время драки с Соловчуком, но экспертиза игроку пока не назначена.

Наш блогер написал письма Кокорину и Мамаеву в «Бутырку». Они ответили