Глушаков получил капитанскую повязку от Боккетти, появившись на замену. Фанаты стали скандировать «Снимай повязку»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков появился на замену в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Рейнджерс» (4:3, второй тайм).

На 60-й минуте 31-летний хавбек, вернувшийся в состав красно-белых после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера, заменил Романа Еременко.

Защитник Сальваторе Боккетти, который был капитаном «Спартака» с первых минут, передал Глушакову капитанскую повязку.

Болельщики красно-белых в ответ начали скандировать Глушакову: «Снимай повязку».

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рейнджерс».

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»