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    Глушаков получил капитанскую повязку от Боккетти, появившись на замену. Фанаты стали скандировать «Снимай повязку»

    Теги Сальваторе Боккетти Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы видео фото Денис Глушаков Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков появился на замену в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Рейнджерс» (4:3, второй тайм).

    На 60-й минуте 31-летний хавбек, вернувшийся в состав красно-белых после увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера, заменил Романа Еременко.

    Защитник Сальваторе Боккетти, который был капитаном «Спартака» с первых минут, передал Глушакову капитанскую повязку.

    Болельщики красно-белых в ответ начали скандировать Глушакову: «Снимай повязку».

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рейнджерс».

    Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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