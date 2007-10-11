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    Кокорин и Мамаев в изоляторе, встреча Путина и Хабиба, возвращение Мутко и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Кокорин и Мамаев уже в изоляторе. Они там могут вкусно поесть. Сегодня суд изберет меру пресечения. Если вдруг вы провели неделю в пустыне без доступа в интернет, открывайте тэг.

    2. Путин лично встретился с Хабибом. Полное изложение их беседы специально для вас. Опять же, на случай недели в пустыне, они обсуждали UFC 229 и случившееся после боя.

    3. Виталий Мутко вернется к работе во главе РФС. Пока эта информация не официальная.

    4. Туран сломал нос певцу в стамбульском клубе и извинился, предложив певцу застрелить его в ответ. У России и Турции немало общего.

    5. «Тюмень» по пенальти выбила ЦСКА в 1/16 финала Олимп Кубка России. Гончаренко обидно.

    6. В НХЛ Овечкин вышел на 17-е место по голам в истории лиги, Кузнецов набрал 4 очка в игре с «Вегасом». Другие результаты – здесь.

    7. В КХЛ ЦСКА нанес поражение «Динамо», СКА проиграл «Локомотиву». А у «Автомобилиста» уже 16 побед подряд.

    8. Надаль предложил пострадавшим от наводнения на Мальорке укрыться в его академии. Поступок!

    9. Джон Джонс встретится с Александром Густафссоном на UFC 232. Даниэль Кормье будет лишен титула.

    10. На женском ЧМ по волейболу в Японии сборная России проиграла итальянкам. Сегодня матч с командой Китая.

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