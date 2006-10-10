Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: «Водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий»

Очевидец драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, произошедшей около московской гостиницы «Пекин», сообщил о подробностях инцидента.

Футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

«Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, такси все не ехало. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси и села на заднее сиденье.

Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля. Казалось, на этом конфликт исчерпан. Тут водитель неожиданно вышел.

Никто никаких бутылок рядом с машиной не бил, это можно рассмотреть на видео. Он просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово. Александр и Павел выросли в простых семьях. Короче, за такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать.

Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это».

Однако начало драки ничего не предвещало. Ругаясь, Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось.

Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет», – сказал очевидец в беседе с «Росбалт».