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    ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с Италией, США против Китая и другие матчи

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    Сегодгя женская сборная России по волейболу встретится с командой Италии на втором групповом этапе чемпионата мира в Японии.

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Второй групповой этап

    Группа F

    Осака

    Италия – Россия – 10.10

    Турция – Азербайджан – 3-1 (26:24, 25:17, 22:25, 25:21)

    Болгария – Таиланд – 7.25

    Китай – США – 13.20

    Положение в группе: Италия – 7 побед – 0 поражений (21 очко), США – 7-0 (19), Китай – 6-1 (18), Россия – 6-1 (18), Турция – 4-4 (12), Таиланд – 3-4 (10), Азербайджан – 2-5 (6), Болгария – 2-5 (6).

    Группа E

    Нагоя

    Мексика – Доминиканская Республика – 0-3 (13:25, 18:25, 15:25)

    Голландия – Бразилия – 7.25

    Германия – Пуэрто-Рико – 10.10

    Япония – Сербия –13.20

    Положение в группе: Сербия – 7-0 (21), Голландия – 7-0 (20), Япония – 6-1 (18), Бразилия – 5-2 (16), Доминиканская Республика – 4-5 (13), Германия – 4-3 (11), Пуэрто-Рико – 2-4 (6), Мексика – 1-7 (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.

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