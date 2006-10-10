ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с Италией, США против Китая и другие матчи

Сегодгя женская сборная России по волейболу встретится с командой Италии на втором групповом этапе чемпионата мира в Японии.

Чемпионат мира

Женщины

Япония

Второй групповой этап

Группа F

Осака

Италия – Россия – 10.10

Турция – Азербайджан – 3-1 (26:24, 25:17, 22:25, 25:21)

Болгария – Таиланд – 7.25

Китай – США – 13.20

Положение в группе: Италия – 7 побед – 0 поражений (21 очко), США – 7-0 (19), Китай – 6-1 (18), Россия – 6-1 (18), Турция – 4-4 (12), Таиланд – 3-4 (10), Азербайджан – 2-5 (6), Болгария – 2-5 (6).

Группа E

Нагоя

Мексика – Доминиканская Республика – 0-3 (13:25, 18:25, 15:25)

Голландия – Бразилия – 7.25

Германия – Пуэрто-Рико – 10.10

Япония – Сербия –13.20

Положение в группе: Сербия – 7-0 (21), Голландия – 7-0 (20), Япония – 6-1 (18), Бразилия – 5-2 (16), Доминиканская Республика – 4-5 (13), Германия – 4-3 (11), Пуэрто-Рико – 2-4 (6), Мексика – 1-7 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.