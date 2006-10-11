В четверг Тверской суд изберет меру пресечения для Кокорина и Мамаева

Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о мере пресечения для нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Мера пресечения Мамаеву и Кокорину будет избираться завтра в Тверском суде», – сказал источник «Интерфакса».

По его словам, ночь футболисты проведут в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

Как отмечает «Говорит Москва», мерой пресечения может стать заключение в СИЗО, домашний арест или подписка о невыезде. О какой санкции будет просить следствие, источник «Интерфакса» не уточнил.

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