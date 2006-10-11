В четверг Тверской суд изберет меру пресечения для Кокорина и Мамаева

Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о мере пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Мера пресечения Мамаеву и Кокорину будет избираться завтра в Тверском суде», – сказал источник «Интерфакса».
По его словам, ночь футболисты проведут в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.
Как отмечает «Говорит Москва», мерой пресечения может стать заключение в СИЗО, домашний арест или подписка о невыезде. О какой санкции будет просить следствие, источник «Интерфакса» не уточнил.
Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада