Подруга Кокорина Дарья Шишканова: «Может, это заказное мероприятие, чтобы очернить Миллера?»

Подруга Александра Кокорина, спортивный агент Дарья Шишканова прокомментировал скандал, связанный с футболистом «Зенита» и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым.

– Вы знаете, случай действительно вопиющий, и я думаю, что ребята сами в шоке от происходящего, от произошедшего.

– Но они не извинились, да?

– Я думаю, что они это сделают в самое ближайшее время.

Резонанс, конечно, сумасшедший, но почему-то никто даже не подумал о том, что, возможно, здесь какая-то определенная стратегия была выработана.

Кем? Очень странная цепочка событий, вы не находите? Почему-то совершенно трезвый человек начинает вступать в дискуссии с пьяными дебилами, как многие выражаются. Для чего, какая была цель? Я не понимаю.

Может быть, это люди, которые знают друг друга.

Может быть, это заказуха, какое-то заказное мероприятие для того, чтобы очернить, давайте будем брать выше, господина Миллера, может быть?

Потому что он [Кокорин] играет в его клубе. Я ищу второе, третье дно, а вы ничего этого не видите и не хотите понимать.

– Они относятся к опасным людям, их надо изолировать.

– Может быть, расстрелять сразу? Давайте расстреляем, давайте? Выведем на площадь и расстреляем.

– Дарья, они очевидно совершили преступление и должны понести за это наказание.

– Я не спорю с этим... Такие моралисты собрались, святые.

– При чем здесь моралисты, они напали на людей.

– По одному дню будем судить, какие они мерзавцы? Ими гордилась вся страна.

Сколько было хорошего сделано, давайте вспомним что-нибудь хорошее о них, – сказал Шишканова.

Подруга Кокорина Дарья Шишканова: «Это черный заговор против Александра. Знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется»

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