👿Отец Мамаева – «Краснодару»: «Вы что устроили, черти? Простой русский парень оступился, а вы готовы нож в спину воткнуть»

Отец полузащитника Павла Мамаева, являющийся также агентом футболиста, раскритиковал руководство клуба.

Мамаев-старший остался недоволен позицией «Краснодара», который не поддержал игрока после скандала с избиением нескольких человек. Клуб намерен расторгнуть контракт с футболистом.

30-летний хавбек вместе с форвардом Александром Кокориным на этой неделе стал участником двух драк.

«Пускай они не ****** (болтают). Я с Хашигом (гендиректор «Краснодара» – прим. Sports.ru) разговаривал вчера, и Хашиг нас послал демократично ***** (далеко). Я им сказал: вы что, **** (блин), устроили, ** (имел) твою мать? Вы что устроили, ***** (блин), черти, ***** (блин)? И с Монте-Карло, ***** (блин), устроили! Вы, ***** (блин), что делаете? Кого **** (волнует), человек в отпуске находится, ***** (блин)! Кого это **** (волнует), что они устроили сейчас, ***** (блин)? Как не стыдно вам, сука, чертям, ***** (блин), ****** (долбаный) в рот! Как вам не стыдно, ***** (блин)! Гореть, ***** (блин), вам всем в аду, ***** (блин)!

Поняли позицию мою, нет? Вы передайте мою позицию всем, ***** (блин), гандонам, которые, ***** (блин), от зависти, сука, ***** (блин), желчью скоро подавятся. Что обычный русский парень, ***** (блин), зарабатывает деньги, а как только, ***** (блин), оступился, сука, – вы каждый готовы нож в спину воткнуть, ***** (блин)», – приводит слова отца футболиста паблик «Мутко против».

Позавчера Кокорин и хавбек Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Вчера стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео