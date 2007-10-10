Кокорина и Мамаева отправили в изолятор, в который можно приносить еду из ресторана

Нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева задержали и отправили в изолятор временного содержания.

По данным «Ведомостей», речь об ИВС на Петровке, 38. Этот изолятор отличается нормальными условиями содержания – в частности, у футболистов будет возможность попросить своих близких принести им еду из ресторана.

Там они пробудут 48 часов, после этого будет решаться вопрос об их аресте или домашнем аресте. Этот вопрос пока не решен.

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