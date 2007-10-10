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    Кокорина и Мамаева отправили в изолятор, в который можно приносить еду из ресторана

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева задержали и отправили в изолятор временного содержания.

    По данным «Ведомостей», речь об ИВС на Петровке, 38. Этот изолятор отличается нормальными условиями содержания – в частности, у футболистов будет возможность попросить своих близких принести им еду из ресторана.

    Там они пробудут 48 часов, после этого будет решаться вопрос об их аресте или домашнем аресте. Этот вопрос пока не решен.

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