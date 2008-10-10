Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    МВД: «Мамаев – подозреваемый в рамках дела по статье «Хулиганство», он задержан»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подтвердило задержание полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева

    «Следователем в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Ранее сообщалось, что Мамаева допросили и задержат на 48 часов. Его товарищ, форвард «Зенита» Александр Кокорин, прибыл в полицию для дачи показаний.

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

    Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться