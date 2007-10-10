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    Туран сломал нос певцу в стамбульском клубе и извинился, предложив певцу застрелить его в ответ

    Теги Барселона высшая лига Турция Арда Туран светская хроника происшествия Истанбул Футбол

    Полузащитник «Истанбула» Арда Туран оказался вовлечен в конфликт в ночном клубе.

    По данным издания Fanatik, футболист приставал к жене известного турецкого певца Беркая Шахина Озлем Аде Шахин. Он сказал ей: «Если бы я не был женат, я бы не прошел мимо такой девушки, как ты».

    После этого у Турана случилась драка с самим певцом. В итоге Беркай был госпитализирован со сломанным носом, а позже прооперирован.

    Туран принес ему свои извинения. Он взял с собой пистолет, приехал к Беркаю в больницу и заявил: «Я не знал, что она твоя жена. Прости. Если хочешь, можешь убить меня».

    Позже 31-летний футболист в инстаграме опроверг, что приставал к жене певца, но не опроверг информацию о драке с Беркаем: «Да, у меня был спор в том месте, где я проводил выходной с друзьями. Но предметом спора не была честь и нравственность».

    В марте 2018 года Туран пригрозил журналисту разбить голову за вопросы его жене.  А в мае напал на судей в матче чемпионата Турции и был дисквалифицирован на 16 матчей.

    Права на Турана, напомним, принадлежат «Барселоне».

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