Туран сломал нос певцу в стамбульском клубе и извинился, предложив певцу застрелить его в ответ

Полузащитник «Истанбула» Арда Туран оказался вовлечен в конфликт в ночном клубе.

По данным издания Fanatik, футболист приставал к жене известного турецкого певца Беркая Шахина Озлем Аде Шахин. Он сказал ей: «Если бы я не был женат, я бы не прошел мимо такой девушки, как ты».

После этого у Турана случилась драка с самим певцом. В итоге Беркай был госпитализирован со сломанным носом, а позже прооперирован.

Туран принес ему свои извинения. Он взял с собой пистолет, приехал к Беркаю в больницу и заявил: «Я не знал, что она твоя жена. Прости. Если хочешь, можешь убить меня».

Позже 31-летний футболист в инстаграме опроверг, что приставал к жене певца, но не опроверг информацию о драке с Беркаем: «Да, у меня был спор в том месте, где я проводил выходной с друзьями. Но предметом спора не была честь и нравственность».

В марте 2018 года Туран пригрозил журналисту разбить голову за вопросы его жене. А в мае напал на судей в матче чемпионата Турции и был дисквалифицирован на 16 матчей.

Права на Турана, напомним, принадлежат «Барселоне».