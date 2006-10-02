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    Акинфеев ушел из сборной, Черчесов вновь не вызвал Чалова, в Вегасе расследуют дело Роналду и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Акинфеев завершил выступления за сборную России. Он уходит на пике славы.

    2. Черчесов назвал состав сборной на ближайшие игры. Капитан – Дзюба. Чалов не рассматривался. Он лучший голеадор РПЛ, но это мелочи.

    3. Зато Федор попал в состав молодежной сборной России, где будет конкурировать с Мелкадзе. Баринов и Скопинцев не вызваны.

    4. В РПЛ «Рубин» вырвал победу над «Крыльями». У самарцев три поражения подряд, сейчас команда Тихонова в зоне вылета.

    5. Кучеров, Малкин и Овечкин вошли в топ-5 лучших игроков по версии НХЛ. Макдэвид – первый.

    6. В КХЛ «Салават» не сдюжил против ЦСКА, «Трактор» победил «Динамо», у которого 10 поражений в 13 матчах.

    7. Полиция Вегаса возобновила расследование по делу Роналду. Американка обвиняет его в анальном изнасиловании.

    8. Мхитарян пропустит матч с «Карабахом». В «Арсенале» сочли, что брать Генриха в Баку рискованно из-за разногласий между Азербайджаном и Арменией.

    9. Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Конором МакГрегором сбрасывает вес с опережением графика. По крайней мере, так говорит его отец.

    10. Российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки, чтобы выступать на международных турнирах. ¯\_(ツ)_/¯

    Цитата. Конор: «Так и вижу, как от моих ударов голова Хабиба дергается туда-сюда, как у болванчика»

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