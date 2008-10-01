Отец Нурмагомедова: «Хабиб сбрасывает вес с опережением графика»

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал о весогонке сына перед боем против Конора МакГрегора.



«Хабиб идет с опережением графика. Сегодня он должен был весить 76,5 кг. Он показал 75,5 кг. Чувствует себя отлично», – сказал Абдулманап.



Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе за титул в категории до 70 килограммов.