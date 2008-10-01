Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, каким видит бой против Хабиба Нурмагомедова.
«Я сделаю из него болванчика. Так и вижу, как его голова дергается туда-сюда, как у болванчика, когда я попадаю по нему. Как его мозг гремит от каждого моего удара. Вот о чем я думаю.
Но я буду готов к пяти раундам, к любому повороту событий. Я хорошо подготовлен и уверен в себе», – сказал Конор.
Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
Конор: «Так и вижу, как от моих ударов голова Хабиба дергается туда-сюда, как у болванчика»
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, каким видит бой против Хабиба Нурмагомедова.