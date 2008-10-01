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    Конор: «Так и вижу, как от моих ударов голова Хабиба дергается туда-сюда, как у болванчика»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, каким видит бой против Хабиба Нурмагомедова.

    «Я сделаю из него болванчика. Так и вижу, как его голова дергается туда-сюда, как у болванчика, когда я попадаю по нему. Как его мозг гремит от каждого моего удара. Вот о чем я думаю.

    Но я буду готов к пяти раундам, к любому повороту событий. Я хорошо подготовлен и уверен в себе», – сказал Конор.

    Поединок Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

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