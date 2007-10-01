Станислав Черчесов: «Чалов не рассматривался ни в тот, ни в этот раз. Игра в клубе и сборной – совершенно разные вещи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в национальную команду на матчи с Швецией и Турцией молодых игроков.

– Вы не вызвали молодежь и, в частности, Чалова, почему? А еще есть Скопинцев, Максименко, Рассказов, Ломовицкий…

– Кто вам сказал, что мы вообще когда-то хотели их вызывать? Придет тренер молодежной сборной, и пройдется по этим фамилиям. Чалов ни в тот раз не рассматривался, ни в этот. Если бы он рассматривался, то был бы в этом списке. Всему свое время. Мы внимательно смотрим и за эти два года, наверное, вам показали делом, что есть логика в наших решениях. Стараемся спокойно на все реагировать и принимать те решения, которые необходимы. Мы на этих футболистов не рассчитываем сейчас.

– Почему же? Чалов – лучший бомбардир лиги.

– Еще раз говорю: игра в клубе и сборной – это совершенно разные вещи. Многим футболистам из тех, кого вы сейчас назвали, нужно проявлять себя в молодежной сборной и добиваться с ней результата. Я специально летал в Нижний Новгород и что-то не увидел тех, кто бы мог нас усилить. Ребята должны для себя понять: если хотят попасть в первую сборную, им нужно проявить себя в молодежной, – сказал Черчесов.