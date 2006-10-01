Дзюба будет капитаном сборной России в ближайших матчах

Тренерский штаб сборной России определился с капитаном национальной команды в ближайших матчах Лиги наций со Швецией и Турцией.
«Капитаном будет Дзюба», – сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Напомним, что ранее капитаном сборной России был голкипер Игорь Акинфеев, который сегодня завершил карьеру в национальной команде.
Дзюба исполнял обязанности капитана в матче с Турцией, в товарищеской игре с Чехией повязка была у Юрия Газинского.
Матч Россия – Швеция состоится 11 октября в Калининграде, Россия – Турция – 14 октября в Сочи.