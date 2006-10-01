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    Дзюба будет капитаном сборной России в ближайших матчах

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба Игорь Акинфеев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Чемпионат.com Футбол

    Тренерский штаб сборной России определился с капитаном национальной команды в ближайших матчах Лиги наций со Швецией и Турцией.

    «Капитаном будет Дзюба», – сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

    Напомним, что ранее капитаном сборной России был голкипер Игорь Акинфеев, который сегодня завершил карьеру в национальной команде.

    Дзюба исполнял обязанности капитана в матче с Турцией, в товарищеской игре с Чехией повязка была у Юрия Газинского.

    Матч Россия – Швеция состоится 11 октября в Калининграде, Россия – Турция – 14 октября в Сочи.

    Акинфеев завершил карьеру в сборной России 

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