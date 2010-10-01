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    Максименко, Гулиев, Мелкадзе и Чалов вызваны в молодежную сборную России. Баринов и Скопинцев вне состава

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    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал состав команды на два отборочных матча Евро-2019. 

    Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Лео Гогличидзе («Нижний Новгород»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – «Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил Лысов («Локомотив»), Виталий Стежко («Пюник»), Никита Чернов (ЦСКА);

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба – «Ростов»), Илья Жигулев («Урал»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Владислав Пантелеев («Спартак»), Роман Тугарев («Локомотив»), Даниил Фомин («Нижний Новгород»);

    Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Сборной предстоит провести два матча отбора на Евро-2019: 12 октября в Туле против Македонии и 16 октября в австрийском Санкт-Пельтене против Австрии.

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