Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки, чтобы выступать на международных турнирах

    Теги допинг сборная России жен происшествия ВФЛА сборная Украины жен Ксения Савина Андрей Крупорушников Галина Сышко Легкая атлетика

    Российская легкоатлетка Ксения Савина использовала паспорт украинской спортсменки Галины Сышко, чтобы выступать на международных соревнованиях, сообщает «Матч ТВ». 

    Савина и Сышко родились и начали заниматься легкой атлетикой в Крыму. В 2011 году Сышко завершила карьеру и перешла на тренерскую работу. Савина же после присоединения Крыма к России в 2014 году стала российской легкоатлеткой.

    В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), из-за чего российские спортсмены, соответствующие критериям международной федерации, по сей день выступают на зарубежных стартах только в нейтральном статусе. 

    По информации «Матч ТВ», Савина, чтобы не получать международный допуск от IAAF, многократно пользовалась украинским паспортом Сышко, с которой была хорошо знакома. Под фамилией Сышко за три года она выступила 11 раз. 

    «ВФЛА стало известно о возможном подлоге Савиной документов и выступлении за рубежом под чужой фамилией и под флагом Украины еще в июле. Тогда же дисциплинарная комиссия ВФЛА инициировала рабочую проверку обстоятельств этого дела. Далее мы получили официальное письмо от Федерации легкой атлетики Крыма, за которую выступает Савина.

    Тогда, в июле, они провели собственное разбирательство, по результатам которого сообщили ВФЛА, что информация о выступлении Савиной под флагом Украины не подтвердилась. О чем они нам и сообщили в этом письме», – прокомментировал ситуацию спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушникову. 

    В мае Савина сдала положительную допинг-пробу на ЭПО. Отстранена от соревнований она была в сентябре, так как на протяжении этих месяцев проводилась перепроверка проб по новой методологии. За это время она успела по паспорту Сышко выступить на трех турнирах в Бельгии.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться