Гильерме и Головин вызваны в сборную России, Чалов – нет

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги нацией со Швецией и Турцией.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин ( ).

Защитники: Георгий Джикия ( ), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес ( ).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – ), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук ( ), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз ( ).

Отметим, что в сборную не вызван форвард ЦСКА Федор Чалов, лидирующий в списке бомбардиров чемпионата России. По сравнению с прошлым составом в команду не вызваны Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Павел Могилевец («Рубин») и Антон Швец («Ахмат»).

Матч Россия – Швеция состоится 11 октября в Калининграде, игра Россия – Турция – 14 октября в Сочи.