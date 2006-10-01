Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гильерме и Головин вызваны в сборную России, Чалов – нет

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Монако Ростов Рубин Федор Кудряшов Артем Дзюба Алексей Ионов Валенсия Фенербахче Сборная России по футболу Динамо Москва Ахмат Антон Шунин Денис Черышев Игорь Смольников Алан Дзагоев Руслан Камболов Гильерме Константин Рауш Краснодар Андрей Семенов Дмитрий Полоз Роман Нойштедтер Александр Ерохин Антон Заболотный Андрей Лунев Юрий Газинский Георгий Джикия Роман Зобнин Марио Фернандес Эльмир Набиуллин Далер Кузяев Алексей Миранчук Александр Головин Егор Сорокин Лига наций УЕФА Футбол

    Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги нацией со Швецией и Турцией.

    Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

    Отметим, что в сборную не вызван форвард ЦСКА Федор Чалов, лидирующий в списке бомбардиров чемпионата России. По сравнению с прошлым составом в команду не вызваны Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Павел Могилевец («Рубин») и Антон Швец («Ахмат»).

    Матч Россия – Швеция состоится 11 октября в Калининграде, игра Россия – Турция – 14 октября в Сочи.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться