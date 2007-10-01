Мхитарян пропустит матч с «Карабахом» из-за разногласий между Азербайджаном и Арменией

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит матч 2-го тура группового этапа против «Карабаха», сообщает The Telegraph.

Армянский футболист не полетит в Азербайджан из соображений безопасности. В «Арсенале» посчитали, что присутствие Мхитаряна в Баку сопряжено с рисками.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Гражданам Армении запрещен въезд на территорию Азербайджана, однако возможны исключения с разрешения правительства страны.

Матч «Карабах» – состоится 4 октября, начало – в 19.55 по московскому времени.