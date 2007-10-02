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    Полиция Вегаса возобновила расследование по делу Роналду. Американка обвиняет его в анальном изнасиловании

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия светская хроника происшествия Футбол

    Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Американка Кэтрин Майорга ранее выдвинула обвинения против футболиста. По словам женщины, Роналду силой овладел ей, причем изнасилование было, среди прочего, и анальным.

    «Департамент полиции Лас-Вегаса получил сообщение о нападении 13 июня 2009 года. В то время, когда был сделан отчет, жертва не назвала детективам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого. Был проведен медицинский осмотр.

    По состоянию на сентябрь 2018 года дело было возобновлено, и наши детективы изучают информацию, предоставляемую жертвой. Это текущее расследование, и в настоящее время никаких подробных сведений не будет опубликовано», – сообщил департамент полиции Лас-Вегаса.

    Роналду, комментируя скандал, обвинил женщину во лжи и желании прославиться за счет его имени.  

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