Полиция Вегаса возобновила расследование по делу Роналду. Американка обвиняет его в анальном изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Американка Кэтрин Майорга ранее выдвинула обвинения против футболиста. По словам женщины, Роналду силой овладел ей, причем изнасилование было, среди прочего, и анальным.

«Департамент полиции Лас-Вегаса получил сообщение о нападении 13 июня 2009 года. В то время, когда был сделан отчет, жертва не назвала детективам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого. Был проведен медицинский осмотр.

По состоянию на сентябрь 2018 года дело было возобновлено, и наши детективы изучают информацию, предоставляемую жертвой. Это текущее расследование, и в настоящее время никаких подробных сведений не будет опубликовано», – сообщил департамент полиции Лас-Вегаса.

Роналду, комментируя скандал, обвинил женщину во лжи и желании прославиться за счет его имени.