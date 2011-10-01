Поражения «Спартака» и «Зенита», победа «Краснодара», Польша – чемпион мира по волейболу, Хэмилтон выиграл Гран-при России и другие новости утра

1. Лидер РПЛ «Зенит» сенсационно проиграл «Анжи», забившему победный гол в меньшинстве.

2. «Спартак» уступил «Ростову». Красно-белые по-прежнему не забивают с игры, серия без побед достигла 4 туров

3. Кто в порядке, так это «Краснодар». Свирепый бык затоптал «Динамо» и через неделю попробует поднять на рога «Зенит».

4. Завершился чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Золото у поляков, серебро у бразильцев, бронзу взяла команда США.

5. Аналогичный турнир среди женщин только начинается. Российские волейболистки с большим трудом победили сборную Таиланда.

6. Хэмилтон выиграл Гран-при России. Путин там тоже был, не упускать же редкий шанс попасть в телеэфир?

7. Клубы НХЛ завершают подготовку к сезону. Овечкин забил, «Вашингтон» победил.

8. В КХЛ «Сибирь» добилась первой победы. «Авангард» продолжает идти в авангарде. Также свои матчи выиграли «Ак Барс» и «Торпедо».

9. Биатлонист Виндиш сделал обручальное кольцо из бронзы Пхенчхана: «Уникальное кольцо для уникальной женщины».

10. И еще о союзах сердец. Алана Мамаева помирилась с Павлом. А Джон Терри посетил матч «Спартака» и признался в симпатии к клубу. Пост об отказе от перехода удален.

Цитата. Президент «Анжи» об идеях Федуна: «Почему он должен лишать футбола Хабаровск, Томск, Новороссийск, Красноярск? Там что, не россияне живут?»