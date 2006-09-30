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    Гран-при России. Онлайн

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    Гран-при России
    Сочи Автодром, Сочи
    30 сентября 2018 года
    Гонка

    В 14:10 по московскому времени начнется Гран-при России, шестнадцатый этап сезона «Формулы-1» 2018 года. Следить за событиями гонки можно на нашей специальной странице онлайна.

    Стартовый порядок
     
    1. Валттери Боттас («Мерседес»)
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    3. Себастьян Феттель («Феррари»)
    4. Кими Райкконен («Феррари»)
    5. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    6. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    7. Шарль Леклер («Заубер»)
    8. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    9. Ромен Грожан («Хаас»)
    10. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    11. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    13. Сергей Сироткин («Уильямс»)
    14. Ланс Стролл («Уильямс»)
    15. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    16. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    17. Пьер Гасли («Торо Россо»)
    18. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    19. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    20. Брендон Хартли («Торо Россо»)

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