«Краснодар» разгромил «Динамо» – 3:0. У «быков» 4 победы в РПЛ подряд, отставание от «Зенита» – 3 очка. Лидеры встретятся 7 октября

В 9-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Динамо» (3:0).

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

«Быки» одержали 4-ю подряд победу в РПЛ и сократили отставание от лидирующего в чемпионате «Зенита» до 3 очков. «Краснодар» сейчас занимает 2-е место в таблице.

В 10-м туре лидеры чемпионата сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится 7 октября.

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