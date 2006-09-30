«Краснодар» разгромил «Динамо» – 3:0. У «быков» 4 победы в РПЛ подряд, отставание от «Зенита» – 3 очка. Лидеры встретятся 7 октября

В 9-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Динамо» (3:0).
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
«Быки» одержали 4-ю подряд победу в РПЛ и сократили отставание от лидирующего в чемпионате «Зенита» до 3 очков. «Краснодар» сейчас занимает 2-е место в таблице.
В 10-м туре лидеры чемпионата сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится 7 октября.
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Каборе, Вандерсон (Стоцкий, 67), Мамаев (Перейра, 70), Классон (Куэва, 73), Ари.
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Динамо –
Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Козлов, Соу (Соснин, 71), Тетте, Рауш, Мигел Кардозу, Жоаозиньо, Луценко (Марков, 59; Терехов, 75).