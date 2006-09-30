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    «Краснодар» разгромил «Динамо» – 3:0. У «быков» 4 победы в РПЛ подряд, отставание от «Зенита» – 3 очка. Лидеры встретятся 7 октября

    Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

    В 9-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Динамо» (3:0).

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    «Быки» одержали 4-ю подряд победу в РПЛ и сократили отставание от лидирующего в чемпионате «Зенита» до 3 очков. «Краснодар» сейчас занимает 2-е место в таблице.

    В 10-м туре лидеры чемпионата сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится 7 октября.

    Краснодар – Динамо 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    30 сентября, 16.30, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Ари, 2:0 – 45 Классон, 3:0 – 55 Классон.
    КраснодарКрицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Каборе, Вандерсон (Стоцкий, 67), Мамаев (Перейра, 70), Классон (Куэва, 73), Ари.
    ДинамоШунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Козлов, Соу (Соснин, 71), Тетте, Рауш, Мигел Кардозу, Жоаозиньо, Луценко (Марков, 59; Терехов, 75).
    Предупреждения:
    Хольмен (24), Шуньич (35), Рыков (42), Рауш (69).

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