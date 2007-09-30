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    ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с Таиландом и другие матчи

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    Сегодня сборная России встретится с командой Таиланда в матче группового этапа чемпионата мира по волейболу в Японии. 

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Первый групповой этап

    Группа C

    Кобе

    Таиланд – Россия – 13.20

    США – Тринидад и Тобаго – 3-0 (25:11, 25:12, 25:11)

    Азербайджан – Южная Корея – 10.10

    Положение в группе: США – 2-0 (6), Россия – 1-0 (3), Таиланд – 1-0 (2), Южная Корея – 0-1 (1), Азербайджан – 0-1 (0), Тринидад и Тобаго – 0-2 (0). 

    Группа A

    Йокогама

    Камерун – Германия – 0-3 (14:25, 10:25, 16:25)

    Аргентина – Мексика – 10.10

    Япония – Голландия – 13.20

    Положение в группе: Япония – 1-0 (3), Голландия – 1-0 (3), Германия – 1-1 (3), Камерун – 1-1 (3), Мексика – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0). 

    Группа B

    Саппоро

    Канада – Италия – 0-3 (15:25, 15:25, 18:25)

    Куба – Болгария – 10.10

    Турция – Китай – 13.20

    Положение в группе: Италия – 2-0 (6), Турция – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Куба – 0-1 (0), Канада – 0-2 (0). 

    Группа D

    Хамамацу

    Бразилия – Доминиканская Республика – 3-0 (25:15, 25:20, 25:22)

    Казахстан – Пуэрто-Рико – 10.10

    Кения – Сербия – 13.20

    Положение в группе: Бразилия – 2-0 (6), Сербия – 1-0 (3), Кения – 1-3 (0), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Казахстан – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-2 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.

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