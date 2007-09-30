ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с Таиландом и другие матчи

Сегодня сборная России встретится с командой Таиланда в матче группового этапа чемпионата мира по волейболу в Японии.

Чемпионат мира

Женщины

Япония

Первый групповой этап

Группа C

Кобе

Таиланд – Россия – 13.20

США – Тринидад и Тобаго – 3-0 (25:11, 25:12, 25:11)

Азербайджан – Южная Корея – 10.10

Положение в группе: США – 2-0 (6), Россия – 1-0 (3), Таиланд – 1-0 (2), Южная Корея – 0-1 (1), Азербайджан – 0-1 (0), Тринидад и Тобаго – 0-2 (0).

Группа A

Йокогама

Камерун – Германия – 0-3 (14:25, 10:25, 16:25)

Аргентина – Мексика – 10.10

Япония – Голландия – 13.20

Положение в группе: Япония – 1-0 (3), Голландия – 1-0 (3), Германия – 1-1 (3), Камерун – 1-1 (3), Мексика – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0).

Группа B

Саппоро

Канада – Италия – 0-3 (15:25, 15:25, 18:25)

Куба – Болгария – 10.10

Турция – Китай – 13.20

Положение в группе: Италия – 2-0 (6), Турция – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Куба – 0-1 (0), Канада – 0-2 (0).

Группа D

Хамамацу

Бразилия – Доминиканская Республика – 3-0 (25:15, 25:20, 25:22)

Казахстан – Пуэрто-Рико – 10.10

Кения – Сербия – 13.20

Положение в группе: Бразилия – 2-0 (6), Сербия – 1-0 (3), Кения – 1-3 (0), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Казахстан – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.