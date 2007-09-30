ЧМ-2018 (жен). Россия сыграет с Таиландом и другие матчи

Сегодня сборная России встретится с командой Таиланда в матче группового этапа чемпионата мира по волейболу в Японии.
Чемпионат мира
Женщины
Япония
Первый групповой этап
Группа C
Кобе
Таиланд – Россия – 13.20
США – Тринидад и Тобаго – 3-0 (25:11, 25:12, 25:11)
Азербайджан – Южная Корея – 10.10
Положение в группе: США – 2-0 (6), Россия – 1-0 (3), Таиланд – 1-0 (2), Южная Корея – 0-1 (1), Азербайджан – 0-1 (0), Тринидад и Тобаго – 0-2 (0).
Группа A
Йокогама
Камерун – Германия – 0-3 (14:25, 10:25, 16:25)
Аргентина – Мексика – 10.10
Япония – Голландия – 13.20
Положение в группе: Япония – 1-0 (3), Голландия – 1-0 (3), Германия – 1-1 (3), Камерун – 1-1 (3), Мексика – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0).
Группа B
Саппоро
Канада – Италия – 0-3 (15:25, 15:25, 18:25)
Куба – Болгария – 10.10
Турция – Китай – 13.20
Положение в группе: Италия – 2-0 (6), Турция – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Куба – 0-1 (0), Канада – 0-2 (0).
Группа D
Хамамацу
Бразилия – Доминиканская Республика – 3-0 (25:15, 25:20, 25:22)
Казахстан – Пуэрто-Рико – 10.10
Кения – Сербия – 13.20
Положение в группе: Бразилия – 2-0 (6), Сербия – 1-0 (3), Кения – 1-3 (0), Пуэрто-Рико – 0-1 (0), Казахстан – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап.