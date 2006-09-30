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    Жена Мамаева о разводе: «Было недопонимание. Мы помирились, уже все хорошо»

    Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

    Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, что помирилась с мужем.

    Девушка удалила подписи к фото, где ранее она написала о разводе с футболистом.

    – Да, мы помирились, уже все хорошо.

    – В чем был конфликт между вами и мужем?

    – Его не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось, – сказала Мамаева.

    Алана Мамаева о разводе: «Когда жена как диван – хорошо. А если она еще и доверяет – вообще кайф»

    Найдено интервью Аланы Мамаевой. Она признается, что употребляла наркотики и ненавидит Краснодар

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