Жена Мамаева о разводе: «Было недопонимание. Мы помирились, уже все хорошо»

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, что помирилась с мужем.
Девушка удалила подписи к фото, где ранее она написала о разводе с футболистом.
– Да, мы помирились, уже все хорошо.
– В чем был конфликт между вами и мужем?
– Его не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось, – сказала Мамаева.
Алана Мамаева о разводе: «Когда жена как диван – хорошо. А если она еще и доверяет – вообще кайф»
Найдено интервью Аланы Мамаевой. Она признается, что употребляла наркотики и ненавидит Краснодар