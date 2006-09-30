Жена Мамаева о разводе: «Было недопонимание. Мы помирились, уже все хорошо»

Супруга полузащитника Павла Мамаева Алана рассказала, что помирилась с мужем.

Девушка удалила подписи к фото, где ранее она написала о разводе с футболистом.

– Да, мы помирились, уже все хорошо.

– В чем был конфликт между вами и мужем?

– Его не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось, – сказала Мамаева.

Алана Мамаева о разводе: «Когда жена как диван – хорошо. А если она еще и доверяет – вообще кайф»

Найдено интервью Аланы Мамаевой. Она признается, что употребляла наркотики и ненавидит Краснодар