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    «Спартак» проиграл «Ростову» – 0:1. Безвыигрышная серия москвичей достигла 4 туров

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Футбол

    В 9-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» (0:1).

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Команда тренера Массимо Карреры ни разу не выиграла в последних 4 турах премьер-лиги и набрала только 2 очка на этом отрезке.

    Спартак – Ростов 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 67 Зуев.
    СпартакМаксименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Зобнин, Фернандо, Самедов (Ломовицкий, 64), Ханни (Попов, 71), Мельгарехо, Луис Адриано.
    РостовАбаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Калачев (Юсупов, 81), Гацкан, Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60).
    Предупреждения:
    Калачев (13), Паршивлюк (23).

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