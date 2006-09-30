«Спартак» проиграл «Ростову» – 0:1. Безвыигрышная серия москвичей достигла 4 туров

В 9-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» (0:1).

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

Команда тренера Массимо Карреры ни разу не выиграла в последних 4 турах премьер-лиги и набрала только 2 очка на этом отрезке.

Таблица РПЛ

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