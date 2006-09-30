«Спартак» проиграл «Ростову» – 0:1. Безвыигрышная серия москвичей достигла 4 туров

В 9-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» (0:1).
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
Команда тренера Массимо Карреры ни разу не выиграла в последних 4 турах премьер-лиги и набрала только 2 очка на этом отрезке.
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
- Гол:
- 0:1 – 67 Зуев.
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Зобнин, Фернандо, Самедов (Ломовицкий, 64), Ханни (Попов, 71), Мельгарехо, Луис Адриано.
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Ростов –
Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Калачев (Юсупов, 81), Гацкан, Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60).
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