«Анжи» обыграл «Зенит», забив в меньшинстве. Это первое поражение питерцев в РПЛ

В 9-м туре РПЛ «Зенит» проиграл на выезде «Анжи» (1:2).

Дагестанская команда осталась вдесятером в результате удаления защитника Дмитрия Белорукова при счете 1:1 и после этого забила победный гол с пенальти.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем чемпионате, но остается лидером РПЛ, набрав 22 очка по итогам 9 туров.

У «Анжи» 9 очков, победа позволила команде покинуть зону вылета.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

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