«Анжи» обыграл «Зенит», забив в меньшинстве. Это первое поражение питерцев в РПЛ

В 9-м туре РПЛ «Зенит» проиграл на выезде «Анжи» (1:2).
Дагестанская команда осталась вдесятером в результате удаления защитника Дмитрия Белорукова при счете 1:1 и после этого забила победный гол с пенальти.
«Зенит» потерпел первое поражение в текущем чемпионате, но остается лидером РПЛ, набрав 22 очка по итогам 9 туров.
У «Анжи» 9 очков, победа позволила команде покинуть зону вылета.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.00, «Анжи-Арена»
-
Анжи –
Дюпин, Чансельор, Удалый, Белоруков, Савичев, Кулик, Рабиу (Глебов, 84), Гиголаев, Чайковский, Понсе (Ондуа, 80), Долгов (Ахъядов, 69).
-
Зенит –
Лунев, Нету, Смольников, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 83), Ерохин, Шатов (Кузяев, 46), Паредес, Маркизио (Кокорин, 61), Дриусси, Дзюба.
- Предупреждения:
- Савичев (5), Паредес (9), Чайковский (59), Удалый (60), Понсе (72), Смольников (82), Дюпин (90).
- Удаление:
- Белоруков (76).