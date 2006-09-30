Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Анжи» обыграл «Зенит», забив в меньшинстве. Это первое поражение питерцев в РПЛ

    Теги Зенит премьер-лига Англия Анжи Футбол

    В 9-м туре РПЛ «Зенит» проиграл на выезде «Анжи» (1:2).

    Дагестанская команда осталась вдесятером в результате удаления защитника Дмитрия Белорукова при счете 1:1 и после этого забила победный гол с пенальти.

    «Зенит» потерпел первое поражение в текущем чемпионате, но остается лидером РПЛ, набрав 22 очка по итогам 9 туров.

    У «Анжи» 9 очков, победа позволила команде покинуть зону вылета.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Анжи – Зенит 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 14.00, «Анжи-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 47 Маркизио, 1:1 – 71 Понсе, 2:1 – 83, пенальти Кулик.
    АнжиДюпин, Чансельор, Удалый, Белоруков, Савичев, Кулик, Рабиу (Глебов, 84), Гиголаев, Чайковский, Понсе (Ондуа, 80), Долгов (Ахъядов, 69).
    ЗенитЛунев, Нету, Смольников, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 83), Ерохин, Шатов (Кузяев, 46), Паредес, Маркизио (Кокорин, 61), Дриусси, Дзюба.
    Предупреждения:
    Савичев (5), Паредес (9), Чайковский (59), Удалый (60), Понсе (72), Смольников (82), Дюпин (90).
    Удаление:
    Белоруков (76).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться