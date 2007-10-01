Президент «Анжи» об идеях Федуна: «Почему он должен лишать футбола Хабаровск, Томск, Новороссийск, Красноярск? Там что, не россияне живут?»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал проект реформ, предложенный владельцем Леонидом Федуном.

«У нас нет финансирования, но разве мы в плохой футбол играем? Почему Федун должен лишать Дагестан футбола из финансовых соображений?

Почему он должен лишать футбола Хабаровск, Томск, Владивосток, Тюмень, Новороссийск, Новосибирск, Красноярск? Там что, не россияне живут?

Туда, видите ли, далеко лететь, так что ему неудобно. А эти команды 15 раз прилетают и играют в европейской части, что говорит о наличии там футбола», – сказал Кадиев.

«Реформа Федуна»: 12-16 команд в РПЛ и стадион минимум на 20 000 зрителей, субсидирование медиаправ