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    Джон Терри: «В России появился клуб, за которым я слежу»

    Теги Спартак Ростов Джон Терри премьер-лига Россия Футбол

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о своем визите в Москву на матч «Спартака» против «Ростова» (0:1).

    «В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно, и мне было интересно посмотреть на него со стороны.

    Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит «Челси», однако симпатии к «Спартаку» у меня есть, и еще раз хочу извиниться за принятое решение», – сказал Терри.

    37-летний защитник был близок к переходу в московский клуб, однако в последний момент передумал, объяснив свой отказ от трансфера семейными обстоятельствами.

    Сегодня публикация в инстаграме Терри, где он объясняет свое решение, была удалена.

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