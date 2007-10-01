Джон Терри: «В России появился клуб, за которым я слежу»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о своем визите в Москву на матч против «Ростова» (0:1).

«В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно, и мне было интересно посмотреть на него со стороны.

Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит , однако симпатии к «Спартаку» у меня есть, и еще раз хочу извиниться за принятое решение», – сказал Терри.

37-летний защитник был близок к переходу в московский клуб, однако в последний момент передумал, объяснив свой отказ от трансфера семейными обстоятельствами.

Сегодня публикация в инстаграме Терри, где он объясняет свое решение, была удалена.