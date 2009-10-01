НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» – «Сент-Луис», «Нэшвилл» победил «Каролину», «Даллас» сыграет с «Колорадо»

НХЛ
Выставочные матчи
30 сентября
Каролина – Нэшвилл – 4:5 ОТ (2:2, 0:1, 2:1, 0:1)
0:1 – 5 Джохансен (Арвидссон, Форсберг)
1:1 – 7 Уильямс (Стаал, Флери)
1:2 – 16 Фиала (Смит)
2:2 – 16 Ахо
2:3 – 31 Смит (Арвидссон, Йоси) ГБ
3:3 – 43 де Хаан (Терявяйнен)
3:4 – 44 Смит (Форсберг) ГБ
4:4 – 55 Нечас (Свечников, Слэвин) ГБ
4:5 – 51 Джохансен (Форсберг, Йоси)
Вашингтон – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:1, третий период)
0:1 – 25 Томас (Перрон, Блэйз)
1:1 – 38 Коннолли (Эллер, Врана)
2:1 – 41 Овечкин
1 октября
Даллас – Колорадо – 01.00
Вегас – Сан-Хосе – 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало матчей – московское.