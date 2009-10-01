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    НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» – «Сент-Луис», «Нэшвилл» победил «Каролину», «Даллас» сыграет с «Колорадо»

    Теги выставочные матчи результаты Каролина Вашингтон Нэшвилл Сент-Луис Колорадо Даллас Сан-Хосе НХЛ Вегас Хоккей

    НХЛ

    Выставочные матчи

    30 сентября

    Каролина – Нэшвилл – 4:5 ОТ (2:2, 0:1, 2:1, 0:1)

    0:1 – 5 Джохансен (Арвидссон, Форсберг)

    1:1 – 7 Уильямс (Стаал, Флери)

    1:2 – 16 Фиала (Смит)

    2:2 – 16 Ахо

    2:3 – 31 Смит (Арвидссон, Йоси) ГБ

    3:3 – 43 де Хаан (Терявяйнен)

    3:4 – 44 Смит (Форсберг) ГБ

    4:4 – 55 Нечас (Свечников, Слэвин) ГБ

    4:5 – 51 Джохансен (Форсберг, Йоси)

    Вашингтон – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:1, третий период)

    0:1 – 25 Томас (Перрон, Блэйз)

    1:1 – 38 Коннолли (Эллер, Врана)

    2:1 – 41 Овечкин

    1 октября 

    Даллас – Колорадо – 01.00 

    Вегас – Сан-Хосе – 03.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начало матчей – московское.

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