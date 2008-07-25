«Локо» арендовал Крыховяка, Малком в «Барсе», Черчесов номинирован на тренера года, слезоточивый газ на «Тур де Франс» и другие новости

1. «Локомотив» арендовал хавбека «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка. Игрока нужно будет выкупить за 12 млн евро, если он сыграет 10 матчей.

2. «Барселона» объявила о переходе хавбека «Бордо» Малкома за 41 млн евро.

3. Черчесов, Дешам и Зидан номинированы на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Месси, Роналду, Модрич и Мбаппе (и не только) поборются за звание лучшего игрока.

4. 16-й этап «Тур де Франс» был прерван из-за забастовки фермеров. Гонщики пострадали от слезоточивого газа, который применила полиция.

5. «Матч ТВ» создаст свой канал вместо «Нашего футбола». На нем не будет рекламы, подписка обойдется в 219 рублей, а руководить каналом будет бывший резидент Comedy Club Гавр.

6. Предложение о контракте РПЛ с «Матч ТВ» поддержали только «Зенит» и «Локо». К обсуждению допустили всего 5 клубов.

7. РПЛ официально представила новый логотип и дизайн. Да, там медведь.

8. Керлингист Александр Крушельницкий готов признать вину в употреблении мельдония на Олимпиаде-2018. Его ждет двухлетняя дисквалификация.

9. «Спартак» и «Краснодар» хотят установить систему видеоповторов на своих стадионах за свой счет.

10. Форвард ЦСКА Витиньо в ближайшие дни перейдет во «Фламенго». Клубы договорились о трансфере.

11. Полузащитник Денис Глушаков остался капитаном «Спартака».

12. ЦСКА разрешит Александру Головину самому выбрать между «Монако» и «Челси».

Цитата дня. «Вы верите, что человек действительно был на Луне? Я – нет». Икер Касильяс разжигает.