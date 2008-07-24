Предложение о контракте РПЛ с «Матч ТВ» поддержали только «Зенит» и «Локо». К обсуждению допустили всего 5 клубов

Стали известны детали ТВ-контракта между и «Матч ТВ».

Лига изначально выбирала между двумя предложениями. Первое – от , которое в итоге и было принято.

«Матч» будет показывать на бесплатном канале два матча тура из слота в районе 19.00, все остальные игры – на кабельном телеканале. При этом продажи трансляций по сублицензиям местным телеканалам в этом сезоне не будет.

РПЛ получила за права на телетрансляции 1,7 миллиарда рублей за сезон – меньше, чем по предыдущему соглашению (2 млрд), но «Матч ТВ» взял все затраты на производство на себя. По прежнему контракту лига тратила на продакшн 500 миллионов рублей. Но для команд этот контракт становится менее выгодным.

Второе предложение делал . На нем бы показали 30 матчей – по одному из каждого тура – во временном слоте 16.00-18.00, остальные игры показывал бы «Наш футбол». По этому предложению возможность продажи трансляций по сублицензии сохранялась.

В первоначальном обсуждении ТВ-контракта принимали участие всего пять клубов – ЦСКА, , «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Вариант с «Матч ТВ» поддержали лишь и «Локо», клубы с доминирующим госфинансированием, которым эта статья доходов не так важна. Другие клубы к обсуждению допущены не были.

Несмотря на противоречия между клубами, контракт с РПЛ удалось пролоббировать «Матчу». На это, по информации «Бизнес Online», повлиял грядущий на тот момент Совет по развитии физкультуры и спорта при президенте. Если бы информация о проблемах в переговорах дошла до Владимира Путина, это могло повлечь неожиданные последствия.

Канал в виде социальной нагрузки еще может получить показ матчей ФНЛ на новых стадионах, построенных под ЧМ – таких в первом дивизионе пять: Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Саранск и Сочи.